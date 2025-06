Man City : Pep Guardiola soulagé par la performance de ses joueurs

Après une saison en enfer, représentée par un monumental passage à vide en fin d’année 2024, Manchester City va mieux, et recommence à proposer le jeu qui en avait fait l’ogre terrifiant que l’Europe entière voulait éviter. Une prestation qui a pu satisfaire Pep Guardiola, qui se projette désormais sur la suite de la compétition, que City aborde désormais en tant que réel outsider pour la victoire.

«Il y a longtemps que nous n’avons pas réalisé une performance comme celle d’aujourd’hui. Avec et sans ballon, les joueurs étaient engagés. Nous avons discuté de ce que nous devons améliorer pour redevenir ce que nous étions par le passé. Nous sommes heureux de terminer premiers face à une équipe de haut niveau et nous attendons avec impatience notre adversaire», a déclaré le technicien espagnol après la rencontre. Avec Cherki, Ait-Nouri et Reijnders, City repart pour une ère de domination ?

