Benfica-Chelsea : les compositions officielles

Cela pourrait être une affiche de Ligue des Champions mais Benfica et Chelsea croisent le fer en huitième de finale de la coupe du monde des clubs au Bank of America Stadium (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 22h). Les Portugais ont réussi un petit exploit en terminant premier de leur groupe puisqu’il était composé du Bayern. Quant aux Blues, leur défaite contre Flamengo leur a coûté la première place.

Bruno Lage a couché un 4-2-3-1 presque identique à la formation qui a battu le FC Hollywood. Trubin garde les cages en étant protégé par Silva et Otamendi. Florentino remplace Sanches dans le double pivot avec Barreiro. Kokcu sera le maître à jouer de cette équipe et il revient à Pavlidis de faire parler la poudre. Même dispositif avec Enzo Maresca. Benoît Badiashile est titulaire en défense centrale au côté de Colwill. C’est le seul Français dans le onze de départ. Delap est titulaire sur le front de l’attaque et sera assisté d’Enzo et Neto sur les ailes.

Les compositions officielles :

Benfica : Trubin - Aursnes, Otamendi, Silva, Dahl - Florentino, Barreiro - Di Maria, Kokcu, Schjelderup - Pavlidis

Chelsea : Sanchez - James, Badiashile, Colwill, Cucurella - Lavia, Caicedo - Neto, Palmer, Enzo - Delap

