John Textor veut recruter Yaya Touré

John Textor est en pleine tempête à Lyon. Depuis l’annonce de la rétrogradation des Gones en L2, l’Américain est plus que jamais fragilisé. Il pourrait même prendre du recul et laisser le devant de la scène à Michael Gerlinger, qui fait l’unanimité en interne. Dans le même temps, Textor continue de travailler avec les autres clubs qu’il dirige, à savoir Botafogo et le Daring Brussels, anciennement connu sous le nom du RWD Molenbeek.

Un club qui a connu de multiples changements d’entraîneurs ces dernières années. Et cela pourrait continuer. Selon La Dernière Heure, John Textor aimerait confier les clés de l’équipe belge à Yaya Touré (42 ans). L’ancien joueur de Manchester City a entamé une carrière d’entraîneur, lui qui a été adjoint à l’Olimpik Donestk, à l’Akhmat Grozny ou encore au Standard de Liège et au sein de la sélection saoudienne. Il a aussi travaillé sur la formation à Tottenham.