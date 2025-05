PSG : le groupe pour affronter Arsenal

C’est le jour J. Ce mercredi soir, le PSG reçoit Arsenal en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Au terme de ces quatre-vingt-dix minutes, et peut-être plus, les Franciliens auront peut-être l’occasion de disputer la seconde finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes de leur histoire. Mais pour cela, il faudra tenir l’avantage d’un but acquis à l’Emirates Stadium la semaine passée, voire le creuser. À quelques heures de ce choc, le club de la capitale a dévoilé le groupe de joueurs convoqués par Luis Enrique.

Aucune surprise dans cette liste. Tous les titulaires habituels sont bien présents : Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Désiré Doué, ou Ousmane Dembélé, pour ne citer qu’eux. Kang-in Lee, incertain, est également bien présent. À noter l’absence de Presnel Kimpembe,victime d’un œdème osseux au 2e métatarsien du pied droit.