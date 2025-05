PSG : fin de saison en vue pour Presnel Kimpembe

Voilà une nouvelle épreuve que va devoir affronter Presnel Kimpembe. Comme l’a précisé le communiqué médical du Paris Saint-Germain, le défenseur central est «victime d’un œdème osseux au 2e métatarsien du pied droit. Il restera au repos ces prochaines semaines». Un nouveau coup dur pour Kimpembe, lui qui aurait pu disputer de nouvelles minutes de jeu lors du déplacement à Strasbourg, ce week-end.

La suite après cette publicité

Mais selon les informations de L’Équipe, l’international français pourrait être absent entre six semaines à plusieurs mois. Il ne devrait donc pas pouvoir reprendre l’entraînement et rejouer d’ici à la fin de saison parisienne. En revanche, il peut espérer revenir pendant la Coupe du monde des Clubs, qui se déroulera aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet. Pour rappel, Ousmane Dembélé a subi un étirement musculaire des ischio-jambiers de la cuisse droite et ne sera également pas du déplacement en Alsace, samedi.