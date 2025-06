Bayern Munich : deux cadres ouvrent la porte à Nick Woltemade

Aueur d’un Euro Espoirs sensationnel avec l’Allemagne malgré la défaite face à l’Angleterre en finale hier (3-2), Nick Woltemade devrait être l’une des grandes attractions du mercato. Ces derniers jours, il se murmurait que le Bayern Munich en avait fait l’une de ses priorités, alors que des clubs comme Chelsea, le Real Madrid ou encore l’Atlético de Madrid, ont également été cités comme des prétendants. En marge du 1/8e de finale de Coupe du Monde des clubs entre Flamengo et le Bayern Munich, ce soir (22h00), Jonathan Tah et Konrad Laimer ont été invités à commenter la possibilité de voir débarquer dans leur club le meilleur buteur de l’Euro Espoirs (6 buts). Et ils se sont plutôt montrés emballés.

« Si ça se fait, je serai ravi. Je m’entends bien avec Nick. Je sais que c’est un bon joueur. Mais je n’ai aucune influence là-dessus. Il a confiance en lui, mais sans arrogance. Il a un bon équilibre. Et c’est un joueur à part », a déclaré le premier. Le second a ajouté : je ne le connais pas personnellement. Mais la façon dont il est capable de jouer au foot avec sa taille (1m98), la façon dont il travaille et dont il dirige ses coéquipiers, c’est un grand joueur. » Stuttgart réclamerait au moins 60 millions d’euros pour son attaquant de 23 ans.

