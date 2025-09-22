PSV : fin de saison pressentie pour Ruben Van Bommel

Il réalisait un début de saison de très bonne qualité. Auteur de trois buts en six rencontres de championnat et d’un but en Ligue des Champions, Ruben Van Bommel était en grande forme avec le PSV. Le fils de Mark Van Bommel, âgé de 21 ans, était au sommet de son art avec le club d’Eindhoven mais tout s’est effondré contre l’Ajax Amsterdam ce week-end.

Sorti à la 40e minute, l’ailier gauche pouvait s’attendre au pire et Van Bommel a été fixé sur son terrible sort ce lundi : «Ruben van Bommel s’est gravement blessé au genou lors du match de dimanche dernier contre l’Ajax. Il est peu probable que l’attaquant de 21 ans reprenne la compétition avec le PSV cette saison.»