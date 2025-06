PSG - Inter Miami : les compositions probables

Ce dimanche après-midi, le PSG est de retour en Coupe du monde des clubs avec son 8e de finale face à l’Inter Miami. Une affiche séduisante sur le papier entre deux équipes bien différentes. La formation de Luis Enrique, championne d’Europe en titre, espère ponctuer sa saison de la meilleure des manières en allant au bout. En face, Lionel Messi et sa bande comptent bien tout faire pour leur en empêcher.

Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait miser sur son équipe type, encore une fois. Dans les cages, Donnarumma sera aligné alors que la charnière centrale sera composée de Pacho et Marquinhos. L’infatigable Achraf Hakimi sera encore titulaire sur le couloir droit avec Nuno Mendes de l’autre côté. Au milieu de terrain, pas de surprise non plus avec Fabian Ruiz pour épauler Joao Neves et Vitinha.

Les retrouvailles

Sur le front de l’attaque, si Ousmane Dembélé est de retour de blessure, il ne débutera pas en tant que titulaire. C’est Désiré Doué qui sera aligné en faux 9 avec Bradley Barcola à droite et le redoutable Khvicha Kvaratskhelia à gauche. Du côté de l’Inter Miami, le coach Javier Mascherano devrait aligner une équipe assez défensive pour bloquer le PSG. Dans les cages, on retrouvera Ustari. En charnière centrale, Aviles et Falcon seront alignés avec Allen à gauche et Weigandt à droite.

Au milieu de terrain, sans surprise, Sergio Busquets sera titulaire aux côtés de Federico Redondo, fils de l’ancienne star du Real Madrid Fernando Redondo. Dans le couloir droit, on retrouvera Allende alors que Jordi Alba sera aligné à gauche pour fermer le côté fort du PSG avec Hakimi notamment. Enfin en attaque, sans surprise, Lionel Messi sera titulaire et devrait servir des bons ballons au numéro 9 Luis Suarez. Une affiche qui devrait tenir toutes ses promesses. Réponse à 18h.

