John Textor renvoie encore l’entraîneur de Botafogo

Alors qu’il n’était en poste que depuis le 27 février dernier, l’aventure s’arrête déjà à Botafogo pour Renato Paiva. Le manager a été remercié par John Textor après l’élimination du club en huitième de finale de Coupe du monde des clubs contre Palmeiras, après prolongations. L’information a été confirmée par un communiqué du club publié ce lundi matin sur leurs réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

«John Textor et le conseil d’administration du département de football sont à la recherche d’un nouvel entraîneur pour relever le défi de continuer sur la voie des titres, de se battre pour deux championnats Libertadores et brésiliens et pour le titre sans précédent de la Copa do Brasil», a développé la direction de Botafogo dans son communiqué. Avec seulement Botafogo et Molenbeek désormais sous sa coupe suite à son éviction de l’OL, Textor va pouvoir montrer plus de présence et d’implication en Amérique du Sud…