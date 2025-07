Igor Jesus rejoint Nottingham Forest

Éliminé de la Coupe du monde des Clubs avec Botafogo, Igor Jesus (24 ans) s’était notamment révélé au grand public en inscrivant le but décisif contre le Paris Saint-Germain, en phase de poules. De quoi conclure une belle saison réalisée avec le Bota, avant son transfert vers la Premier League et Nottingham Forest. Un deal "John Textoresque" entre Eagle Group et le club d’Evángelos Marinákis. Igor Jesus avait même été, pendant un temps, proposé du côté de l’Olympique Lyonnais.

«Nottingham Forest est ravi de confirmer la signature d’Igor Jesus de Botafogo. L’attaquant de 24 ans a signé un contrat de quatre ans à son retour de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Lors de la qualification de Botafogo pour la phase à élimination directe, le Brésilien a inscrit deux buts lors du tournoi, dont le but victorieux contre le PSG, et a été élu Joueur du Match lors des deux premiers matchs de l’équipe», indique le NFFC dans son communiqué.