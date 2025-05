PSG - Arsenal : les compositions probables

Cette nouvelle version de la Ligue des Champions nous aura offert des sensations exceptionnelles cette saison. Et que dire des demi-finales ! Hier, l’Inter et le FC Barcelone ont livré l’un des duels les plus légendaires de l’histoire de la compétition (3-3, 4-3). Qu’en sera-t-il ce soir entre le Paris Saint-Germain et Arsenal ? À l’aller, le club parisien avait épaté tous les observateurs en signant une entame de match XXL ponctuée par une ouverture du score express signée Ousmane Dembélé (1-0).

Ce soir, les Rouge et Bleu ont donc l’occasion de confirmer ce succès à l’Emirates pour atteindre la finale de la Ligue des Champions, cinq ans après leur première tentative infructueuse (défaite 1-0 face au Bayern Munich). Pour ce rendez-vous XXL, Luis Enrique ne fera sans doute pas de folies dans sa composition de départ. Héroïque à Londres, Gianluigo Donnarumma gardera les cages. Devant lui, une défense à quatre classique composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes.

Un retour précieux chez les Gunners

Un cran au-dessus, l’entraîneur espagnol fera à nouveau confiance à son trio Vitinha, Fabian Ruiz et João Neves. Enfin, la principale interrogation côté francilien était de savoir si Ousmane Dembélé allait être remis de sa blessure. La réponse est oui puisque le numéro 10 parisien est annoncé titulaire aux côtés de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. Luis Enrique devrait donc aligner le même onze qu’à l’Emirates. En face, Mikel Arteta ne désespère pas de réaliser l’exploit.

L’autre coach espagnol de la rencontre ne devrait pas non plus faire de gros changements par rapport au match de la semaine dernière. Raya sera dans les buts et le quatuor Timbers, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly sera chargé de le protéger en défense. En revanche, la nouveauté sera sans doute le retour de Thomas Partey dans l’entrejeu. Suspendu à l’aller, le Ghanéen sera à la récupération, aux côtés d’Odegaard et de Rice. Devant, Martinelli et Saka devraient épauler un Merino de retour aux avant-postes après avoir dépanné au milieu mardi dernier.