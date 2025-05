L’actrice X ayant accusé Marcus Thuram de viol témoigne

Charlotte Lavish, actrice X américaine, a lancé des accusations de viol contre Marcus Thuram dans une vidéo TikTok diffusée lundi. Elle affirme que le Français l’a violée à deux reprises en mars 2022, du temps où évoluait au Borussia Mönchengladbach. Dans des propos accordés au Parisien, elle décrit également des faits de violences, de séquestration et de vol. Une enquête avait été ouverte en Allemagne, mais le parquet de Düsseldorf a classé l’affaire sans suite fin 2022 : « on m’a dit qu’on n’avait pas pu prouver si les relations sexuelles avaient été consenties ou non », explique-t-elle.

Malgré cette décision, Charlotte Lavish dit vouloir « partager [son] histoire », et affirme avoir trouvé la force de parler après deux ans de thérapie. Elle assure avoir transmis des preuves aux enquêteurs à l’époque, comme un tampon hygiénique, et s’indigne d’avoir été traitée avec mépris par la police. L’avocate de l’attaquant milanais, Me Jacqueline Laffont-Haïk, a rappelé que la plainte a été classée et que le joueur se réserve le droit d’engager toute action judiciaire.