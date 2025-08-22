Menu Rechercher
Galatasaray sait à quoi s’en tenir pour Rabiot et Pavard

Benjamin Pavard sous le maillot de l'Inter Milan. @Maxppp

A 10 jours de la fin du mercato, le Galatasaray se verrait bien récupérer deux internationaux tricolores mis sur le marché des transferts pour des raisons différentes. Le premier n’est autre que Benjamin Pavard. Le champion du monde 2018 qui a de bonnes chances de quitter l’Inter Milan est courtisé par le club du Bosphore qui en a fait sa priorité.

Le club turc a discuté directement avec le joueur qui hésite pour l’instant à rejoindre la Turquie. Une chose est sûre, l’Inter et Galatasaray sont quasi d’accord. Quant à Adrien Rabiot qui est, lui aussi, apprécié au sein de Galatasaray et qui a été mis sur la liste des transferts par l’OM, il a poliment refusé l’approche de l’emblématique formation stambouliote.

