L’Europe sous le choc après cet Inter-Barça légendaire, l’Angleterre croit au miracle des Gunners

Un match dans l’histoire

Dans un match digne des plus grandes batailles européennes, l’Inter Milan a réussi à éliminer le FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions, s’imposant 4-3 après prolongation au terme d’un match à couper le souffle. Selon Corriere dello Sport, l’Inter a montré une résilience exemplaire, surclassant les Catalans dans un scénario spectaculaire marqué par un dernier arrêt monumental de Sommer et un but décisif de Frattesi. Le plan tactique d’Inzaghi a été parfait, neutralisant notamment Lamine Yamal, tout en profitant des erreurs de Barcelone. De son côté, L’Équipe placarde « intersidérale », et souligne la réponse héroïque des Nerazzurri, malgré une première mi-temps dominée par le Barça. Après avoir mené 2-0 à la mi-temps et s’être fait rattraper en prenant trois buts, l’Inter a égalisé dans les dernières minutes avant que Frattesi ne marque en prolongation pour offrir la qualification à son équipe. Ce match a montré la force collective de l’Inter, qui, après 15 matchs invaincus, se qualifie pour sa septième finale de Ligue des Champions. La Daily Mail écrit que l’Inter Milan a remporté un match incroyable « avec un scénario digne des plus grands matchs de tous les temps ». Jamais deux équipes n’avaient inscrit respectivement trois buts lors du match aller et retour dans une demi-finale de ligue des champions.

L’Angleterre veut y croire pour Arsenal

À quelques heures d’un duel explosif au Parc des Princes, la presse anglaise affiche un mélange de prudence et d’espoir pour Arsenal, qui devra renverser le PSG après sa défaite 1-0 à l’aller. Les Gunners n’ont pas dit leur dernier mot. Declan Rice, cité également par le Mirror, affiche un discours résolument optimiste. Le milieu de terrain anglais voit cette demi-finale comme une opportunité de marquer l’histoire et d’initier une nouvelle ère de trophées pour Arsenal. Les hommes d’Arteta abordent cette rencontre avec l’ambition de faire tomber Paris sur sa pelouse. Le Daily Mail, lui, se veut plus incisif avec un titre clair : « Faisons de la magie ». La presse britannique ne cède pas à la résignation. Arsenal y voit une chance de briller sur la scène européenne, seize ans après sa dernière finale.

Le PSG peut rêver plus grand

C’est le jour J pour le PSG, la presse française et européenne retient son souffle : le PSG n’a jamais été aussi proche de retourner en finale de la Ligue des champions. Pour L’Équipe, la direction est claire : « Destination finale ». Grâce à son plan méthodique, sa gestion humaine et son exigence, Luis Enrique a su bâtir un groupe solide, uni, protégé, et concentré sur le présent. Le Corriere dello Sport confirme cette métamorphose et souligne que Paris, après avoir éliminé Liverpool et Aston Villa, s’affirme désormais comme la terreur des clubs anglais. Le court avantage acquis face à Arsenal ne garantit rien, mais place clairement le PSG en position de favori. De leur côté, Sport et Mundo Deportivo parlent d’un match « aux portes de l’histoire » et d’une « question de foi ».