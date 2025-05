Lens : les nouvelles conditions de réabonnements radicales mises en place

Alors que les clubs mettent en place leurs campagnes de réabonnement pour la saison 2025/2026, le RC Lens a mis en place un nouveau format pour le moins surprenant. Intitulé "Charbonner et être récompensé", ce programme cherche à mettre en valeur l’assiduité de ses spectateurs au stade, pour s’assurer des guichets fermés, comme c’est souvent le cas au stade Bollaert-Delelis. «Les supporters dont l’abonnement est utilisé lors de chacune des 17 rencontres de Ligue 1 se verront attribuer une récompense de 15€ sur leur compte billetterie, à utiliser lors de la saison 2026/27», explique le club sur son site internet.

Mais cette médaille possède un revers plus que problématique pour certains supporters. En effet, ceux assistant à moins de neuf rencontres à domicile des Sang et Or pourraient se voir refuser leur réabonnement pour la saison 2026/2027. Une méthode radicale pour ouvrir le stade à un public attaché au club et libérer des places, le club comptant quasi exclusivement des abonnés dans ses tribunes.