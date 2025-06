Mercato : le RC Lens tient une short list de 4 noms pour son gardien !

Pour la nouvelle direction sportive composée de Benjamin Parrot et Jean-Louis Leca, le mercato estival est un premier test grandeur nature. Le nouveau tandem du RC Lens a déjà fait un joli coup en récupérant Morgan Guilavogui au FC Sankt Pauli alors que le club allemand souhaitait le conserver. Pour le reste, cela travaille fort en coulisse, aussi bien pour les postes défensifs que pour l’attaque lensoise. Mais un poste prépondérant a été érigé en priorité dans l’Artois, celui de gardien de but.

La suite après cette publicité

Si Mat Ryan est venu renforcer Lens cet hiver après le départ pour le moins inattendu de Brice Samba à Rennes, ce dernier, en dépit de quelques belles prestations, est loin de faire l’unanimité et la décision a été prise de ne pas le conserver à l’issue de son prêt. Même constat pour Hervé Koffi, le portier international burkinabé, qui n’a joué que 6 matches avec les Sang et Or, qui n’a plus guère d’avenir à Lens. Un départ à Angers est une option sérieuse d’autant que les différentes parties sont en discussion.

La suite après cette publicité

Discussions déjà entamées avec Reims pour Yehvann Diouf

Il faut donc songer à recruter un gardien susceptible de s’inscrire dans la durée à Lens. Et la direction sportive lensoise a décidé de ratisser large avant d’établir une short list de 4 noms selon nos informations. Parmi ces noms figure le gardien de but international Espoir U20, Robin Risser, prêté au Red Star l’an passé. Auteur d’un exercice convaincant en Ligue 2 au sein du club audonien, le portier formé au RC Strasbourg n’a aucun avenir en Alsace. C’est la raison pour laquelle de nombreux clubs ont décidé de s’intéresser à lui. Brest, qui doit remplacer Marco Bizot pense à lui, de même que Nice qui anticipe déjà le départ de Marcin Bulka. Enfin, le Stade Rennais a jeté son dévolu sur lui, mais plus en doublure. De son côté, le RC Lens a également coché le nom du portier de 20 ans, qui totalise 50 matches en pro malgré son jeune âge. Appelé en Équipe de France par Gerald Baticle pour l’Euro, Robin Risser, qui était sur le banc lors des deux premiers matches de l’Euro Espoirs en Slovaquie, a dû déclarer forfait pour la suite de la compétition du fait de douleurs dorsales qui l’empêchent d’être à 100 %.

Autre nom ciblé en priorité, celui de Yehvann Diouf, le portier international sénégalais du Stade de Reims. Considéré comme l’un des plus grands espoirs à son poste en Ligue 1, le portier rémois, qui a sauvé à plus d’une reprise Reims la saison passée, plait à la direction du RC Lens, qui compte bien avancer concrètement sur le dossier puisqu’ils ont pris contact avec leurs homologues champenois. Reste désormais à trouver un terrain d’entente. Quelle que soit la piste finalisée au poste de gardien de but, la concurrence s’annonce rude, mais Lens a plus d’un tour dans son sac et donc plus d’un nom sur sa liste.