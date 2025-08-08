Lens : le numéro de Florian Thauvin est connu

C’est l’un des transferts surprises de cet été en Ligue 1. Après Paul Pogba et Olivier Giroud, arrivés à Monaco et Lille, Florian Thauvin est le troisième champion du monde 2018 à (re)venir en Ligue 1. L’ancien joueur de l’OM s’est engagé au RC Lens pour trois saisons en provenance de l’Udinese.

Un transfert qui rapportera 6 millions d’euros au club italien. Comme nous vous en informions, Thauvin occupera un rôle important auprès des jeunes, mais aussi sur le terrain où Pierre Sage compte en faire l’un des leaders techniques de son attaque. Preuve de son influence, Thauvin portera le numéro 10, comme à l’Udinese.