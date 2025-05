Sergio Agüero trouvait le PSG bizarre

Ancien joueur de l’Atlético de Madrid, de Manchester City et du FC Barcelone, Sergio Agüero est à la retraite depuis 2021 suite à des problèmes cardiaques. Le vainqueur de la Copa América 2021 reste un suiveur attentif du monde du football. Affrontant plusieurs fois le Paris Saint-Germain dans sa carrière, notamment en Ligue des Champions en 2016 et 2021 avec Manchester City pour deux qualifications, le buteur argentin en garde un drôle de souvenir.

La suite après cette publicité

«Le PSG était un adversaire bizarre. Quand on les jouait, on devait être très attentifs, parce que lorsque tous leurs joueurs de devant étaient à 100 %, c’était vraiment compliqué. Mais on savait qu’ils souffraient toujours quand on avait le ballon et qu’on jouait dans leur camp», a-t-il confié dans un entretien pour L’Équipe.