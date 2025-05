Le PSG ferme la porte à double tour pour Désiré Doué

Désiré Doué n’en finit plus d’impressionner. Arrivé l’été dernier dans la Ville Lumière contre un chèque de 50 millions d’euros, le droitier d’1m81 s’est, en effet, progressivement imposé dans le onze de Luis Enrique. Auteur de 13 buts et 12 passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le numéro 14 du PSG - à la parfaite gueule de Golden Boy - brille de mille feux que ce soit en Ligue 1 ou lorsque l’hymne de la Ligue des Champions se met à résonner. Nommé pour le titre de meilleur espoir mais également celui de meilleur joueur du championnat de France, le crack de 19 ans, appelé pour la première avec les Bleus en mars dernier, fait tout simplement l’unanimité.

«Désiré je le connaissais déjà du Stade Rennais, c’est un jeune joueur pétri de talent, je pense qu’il va aller très loin, il est très mature malgré son jeune âge, il est très professionnel, on l’a bien accueilli au PSG et on l’encourage à continuer ainsi. Ce qui m’impressionne le plus chez lui ? Son professionnalisme à cet âge là», soulignait d’ailleurs Ousmane Dembélé à son sujet. «Il a apporté beaucoup de fouge, beaucoup de folie, c’est un top joueur, je le connais depuis pas mal de temps car c’est le cousin de mon meilleur ami. Il s’est bien incorporé dans le groupe, il connaissait plusieurs joueurs donc c’est plus facile pour lui de s’adapter et on espère qu’il aura des minutes pour montrer tout l’étendue de son talent», surenchérissait de son côté Aurélien Tchouaméni.

Désiré Doué va rester à Paris

Doté d’une qualité technique supérieure à la moyenne, d’un état d’esprit irréprochable et d’une fidélité inégalée pour la salle de sport du Campus PSG, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2029 reconnaissait, lui aussi, son changement de dimension. «J’ai progressé dans l’efficacité, sur le plan défensif mais aussi sur le plan offensif, il y a plus de statistiques, je sais que dans le football moderne, c’est très très important pour beaucoup. Il y a des choses qu’on remarque peu mais j’ai progressé à ce niveau-là», notait l’intéressé au micro de Téléfoot avant de refuser la comparaison avec un certain Kylian Mbappé : «je suis Désiré Doué et Kylian c’est Kylian. C’est un joueur sensationnel, il a déjà fait beaucoup de choses dans le football. J’essaie de me créer ma propre voie».

Sûr de ses forces, le natif d’Angers attise pourtant logiquement les convoitises à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. Dans cette optique, plusieurs sources anglaises affirmaient ces dernières heures que le Real Madrid aurait fait de l’ancien Rennais une cible prioritaire pour compenser l’éventuel départ de Rodrygo. Pour autant et selon nos dernières informations, l’intérêt madrilène ne changera rien au futur du néo-international français (1 sélection) puisqu’aucune offre ne sera en mesure de faire craquer le club de la capitale, plus que jamais déterminé à l’idée de poursuivre l’aventure avec son protégé. En clair, Désiré Doué ne bougera pas, et ce, pour le plus grand bonheur des habitués du Parc des Princes.