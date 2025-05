PL : Crystal Palace et Nottingham Forest partagent les points

Suite de la 35e journée de Premier League, entre Crystal Palace et Nottingham Forest. Maxence Lacroix a rapidement récupéré un rebond chanceux dans la surface après un dégagement, s’est défait du marquage, mais a vu son tir frôler le poteau droit (5e). Daniel Muñoz a manqué une belle opportunité après avoir repris un centre précis, sa frappe vers le coin droit manquant de puissance et étant arrêtée par le gardien (35e). Peu après, Anthony Elanga a déclenché une frappe instantanée dans la surface, mais Dean Henderson a réalisé une superbe parade sur sa gauche (44e).

Au retour des vestiaires, Matz Sels a réalisé un bel arrêt sur une tentative d’Ismaila Sarr, qui avait trouvé de l’espace dans la surface et placé une frappe vers la partie gauche du but (51e). Dans la foulée, Chris Wood a reçu une belle passe dans la surface et s’est retrouvé en position de marquer, mais son tir a été bloqué par un défenseur (52e). La pression des Eagles a fini par payer : à l’heure de jeu, un penalty a été accordé à Crystal Palace après intervention de la VAR. Eberechi Eze s’est chargé de la tentative et a ouvert le score en transformant calmement son tir (1-0, 60e). Mais Nottingham a rapidement réagi : le tir de Neco Williams, dévié par son coéquipier Murillo, a trompé le gardien et permis aux visiteurs d’égaliser (1-1, 64e). Dans le temps additionnel, Eddie Nketiah a cru offrir la victoire à Crystal Palace, mais son but a été annulé pour une position de hors-jeu (90+2e). Score final un but partout. Au terme de cette 35e journée de Premier League, Crystal Palace reste 12e, tandis que Nottingham Forest occupe la 6e place.