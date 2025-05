Rennes : le tacle de Jorge Sampaoli à la direction du club

Reparti aussi vite qu’il est arrivé, après quelques semaines seulement sur le banc du Stade Rennais, Jorge Sampaoli garde un gout très amer de son expérience ratée en Bretagne, considérant qu’on ne lui a pas laissé pleinement sa chance. «J’ai aussi eu l’opportunité d’aller à Gênes en Italie, mais j’ai vu à Rennes une équipe où on pouvait construire quelque chose avec des jeunes joueurs qui nous donneraient l’espoir de construire une équipe avec une certaine liberté pour monter un projet à moyen et long terme», explique le tacticien argentin pour justifier sa signature.

Avant de continuer en détaillant les causes de son départ : «Nous n’étions pas d’accord avec la direction ou les propriétaires du club concernant le plan à moyen terme. J’ai donc préféré partir, car ce qui m’attire le plus chez les joueurs, c’est qu’ils n’ont aucun problème ou qu’ils essaient toujours d’être les protagonistes. Alors, quand ils sont confrontés à la relégation, les joueurs ont peur.» Aujourd’hui, les Rennais connaissent leur troisième entraîneur différent avec Habib Beye, et une réussite toujours aléatoire.