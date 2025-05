MHSC : Wahbi Khazri vide son sac et règle ses comptes

À 34 ans, Wahbi Khazri traverse une nouvelle désillusion : après avoir connu la relégation avec Saint-Étienne en 2022, l’international tunisien (74 sélections, 25 buts) voit Montpellier basculer à son tour en Ligue 2. Un nouveau revers qu’il encaisse difficilement, se disant blessé par des critiques qu’il juge injustes. Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, il partage son amertume et son sentiment d’incompréhension. « Messieurs (Louis) Nicollin et (Bernard) Gasset ont mis ce club tout en haut (ils en sont les deux fondateurs) et nous, on le fait tomber. Cela fait de la peine », regrette-t-il. Arrivé en 2022 dans un projet qu’il croyait ambitieux, il pointe du doigt les mauvais choix sportifs et les départs de joueurs clés comme Mavididi, Wahi ou Germain, qui ont, selon lui, affaibli l’équipe.

La suite après cette publicité

«Même si on a parfois manqué de réussite, on n’a que ce que l’on mérite. Montpellier a l’équipe la plus faible de Ligue 1», explique-t-il. Loin de se reconnaître dans le rôle de cadre défaillant qu’on lui attribue, Khazri assure ne jamais avoir été vraiment accepté au club : « Je n’étais pas trop aimé ni désiré. Deux ou trois personnes étaient contre ma venue », confie-t-il. Seul le président Laurent Nicollin trouve ainsi grâce à ses yeux. « Il a été l’un des seuls à me soutenir et à me respecter. Je l’adore », affirme le joueur, visiblement touché par cette situation.

« Je n’ai jamais triché, jamais lâché »

Critiqué pour son salaire important et sa condition physique, Khazri se défend avec vigueur. « Mon salaire, je ne l’ai pas volé », explique-t-il, rappelant qu’il sortait d’une saison à 10 buts avec l’ASSE. «À Montpellier, au regard du contexte, c’était plus difficile pour moi de m’exprimer. On ne m’en a pas laissé le temps», ajoute-t-il. Le joueur réfute aussi les accusations sur son implication ou sa forme. « Je n’ai jamais triché, jamais lâché. J’ai eu zéro blessure musculaire cette saison. Regardez mes données GPS, je n’ai jamais été en dessous. Notamment dans les courses à haute intensité. Je ne suis pas parfait. Mais quand je vois l’image que l’on me donne, ça me désole. Parlez-moi plutôt de ses performances tactiques. »

La suite après cette publicité

Il en profite pour tacler son ancien entraîneur Michel Der Zakarian, qu’il accuse d’avoir exagéré les choses à son départ : «un soi-disant coach (Michel Der Zakarian) part, il sort les pistolets et balance des grenades. Vous pensez vraiment qu’avec Téji Savanier, on a 5, voire 8 kilos en trop, pour reprendre ses propos ? Si c’était le cas, tu ne peux pas jouer à ce niveau. On aurait "pété" à tout va. Or, Savanier et moi avons eu zéro blessure musculaire cette saison». Et ajoute : «Sur le terrain, on n’a pas fait le boulot. Je suis prêt à assumer quand je n’ai pas été bon. Mais si je prends le nombre total de minutes jouées, je n’en compte pas beaucoup (10 titularisations). J’avais pourtant réussi une super préparation d’avant-saison, à 5 ou 6 buts. Elle n’a servi à rien. Je n’ai jamais joué à mon poste ni eu le retour que j’espérais. Je ressens un sentiment d’injustice car j’ai été titulaire lors de trois de nos quatre victoires. Je ne l’ai plus été par la suite, sans savoir pourquoi».

D’autres responsables

Wahbi Khazri dénonce également une tendance à le faire passer pour le « méchant de service », tout en pointant les manques de responsabilités d’autres acteurs du club. « On n’a pas existé dans les matches couperets et on s’est laissés bouffer dans ceux importants », regrette-t-il. Mis en cause pour son influence sur Téji Savanier, il balaie l’accusation avec humour, rappelant que son coéquipier « est un grand garçon ». À ceux qui critiquent l’état d’esprit des anciens, il rétorque que le vrai problème est avant tout « un problème de niveau ». Libre le 30 juin, Khazri assure qu’il n’envisage pas encore la retraite : « Je veux continuer à jouer pour rendre des services. »