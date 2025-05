Lille - OM : les compositions probables

Plus que trois journées avant la fin de la Ligue 1. Et rien n’est fait. Toujours à la lutte pour une place en C1, Marseille, Lille, Nice, Monaco, Lyon et Strasbourg ne se lâchent pas pour aller chercher le podium et la qualification directe en Ligue des Champions. Et ce dimanche soir, tout pourrait basculer avec ce choc entre le LOSC et l’Olympique de Marseille, qui jouent pour la deuxième place de Ligue 1 à l’issue de la journée. Alors forcément, l’OM ne veut pas laisser cette occasion et compte prendre le large.

Pour l’occasion, Roberto De Zerbi avait annoncé en conférence de presse un possible retour à trois défenseurs : «Lille joue avec 2 attaquants, mettre 3 défenseurs pourrait nous donner un avantage numérique. On a essayé les deux dispositifs et les deux fonctionnent», avait-il expliqué. Mais l’Italien devrait reconduire son système à quatre défenseurs avec Murillo et Garcia alignés en tant que latéraux, aux côtés de la charnière Balerdi-Kondogbia derrière Rulli. En revanche, c’est au niveau du milieu de terrain qu’il devrait y avoir un choix fort.

Bennacer préféré à Rongier, Akpom sur le banc

Plus titularisé depuis le 6 avril dernier contre Toulouse, Bennacer devrait faire son retour dans le onze de départ et devrait être préféré à Rongier pour accompagner Hojbjerg et Rabiot dans le milieu à trois. Devant, il n’y aurait pas de changement et le trio Greenwood-Gouiri-Luis Henrique est annoncé titulaire. Mais devant son public, le LOSC espère faire tomber de haut son rival phocéen en allant chercher la victoire et lui piquer sa deuxième place.

Bruno Genesio va aligner du classique avec Meunier et Ismaily sur les flancs, et une charnière composée de Mandi et Alexsandro en l’absence de Diakhité, buteur à l’aller. Dans l’entrejeu, Bentaleb devrait débuter aux côtés d’André et André Gomes. Devant, David occupera la pointe aux côtés de Haraldsson et Fernandez-Pardo, qui ont été préféré à Akpom. Un grand rendez-vous qui sera logiquement décisif pour la suite du classement, à deux journées de la fin.