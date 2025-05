Kings League : le coup-franc sensationnel de Yohan Mollo !

Ce dimanche se déroule la sixième journée de Kings League. Pour la première rencontre du jour, Karasu affrontait Generations Seven. Au coude à coude au classement, les deux équipes se devaient de l’emporter pour espérer se qualifier pour les demi-finales des play-off. Et c’est l’équipe présidée par Kameto qui est parvenue à réaliser la bonne opération, l’emportant 6-4 et revenant à égalité de points avec leur adversaire du jour. Et cette rencontre nous a gratifié d’un but magnifique.

Après 39 minutes de jeu, Yohan Mollo est venu donner l’avantage à Karasu d’un coup-franc botté du milieu de terrain. Visiblement très heureux, il a célébré façon Cristiano Ronaldo. Lors de la prochaine journée, Karasu affrontera le FC Silmi, tandis que Generations Seven jouera contre le 360 Nation.