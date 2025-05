Liga : malgré un doublé de Kylian Mbappé, le Real Madrid a tremblé face au Celta de Vigo

Retour de la Liga ce dimanche après-midi avec le Real Madrid qui défiait le Celta de Vigo à un horaire inhabituel. La formation de Carlo Ancelotti jouait dès 14h un match crucial dans la course au titre. Avec la victoire du Barça face à Valladolid samedi, les Madrilènes n’avaient pas le droit à l’erreur et devaient s’imposer pour rêver jusqu’au bout d’un sacre en Liga (surtout avec le Classico du week-end prochain). Pour ce match, Carlo Ancelotti, qui devait composer avec une équipe décimée, alignait tout de même un onze plus que compétitif. Alors que la presse espagnole annonçait la titularisation de plusieurs jeunes, le technicien italien décidait de faire confiance aux cadres avec un trio Mbappé, Vinicius, Güler. Au milieu, Bellingham accompagnait Ceballos et Valverde. Tchouameni était aligné en défense centrale.

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Real Madrid D V V D V Celta Vigo V D D V N

En première période, le Real Madrid se faisait rapidement bousculer et devait compter sur un excellent Thibault Courtois pour ne pas encaisser le premier but de ce match. Peu inspiré, Madrid se reposait sur la patte gauche d’Arda Güler. Le milieu turc, titulaire pour cette rencontre, allumait la première mèche peu après l’heure de jeu. Sur un corner joué à deux, il repiquait dans l’axe et envoyait un missile dans la lucarne de Guaita, qui ne pouvait rien faire (1-0, 33e). Un but qui redonnait confiance au Real Madrid qui profitait ensuite d’une contre-attaque éclair pour faire le break. Juste après une nouvelle parade de Courtois, Jude Bellingham servait depuis son camp Kylian Mbappé. Ce dernier profitait de sa vitesse pour fixer le dernier défenseur et trouver le chemin des filets.

Mbappé se rapproche du Pichichi

D’un tir puissant en taclant, il envoyait le cuir dans la lucarne, encore une fois, de Guaita (2-0, 39e). De quoi permettre à son équipe de rentrer aux vestiaires avec une bonne avance. Une avance qui allait s’accentuer juste après la pause puisque sur une contre-attaque, une de plus, Güler servait Mbappé qui finissait du gauche (3-0, 47e). Un but qui lui permettait de revenir une longueur de Lewandowski dans la course au Pichichi, meilleur buteur de Liga. On pensait alors que la Casa Blanca allait dérouler et tranquillement gérer sa fin de match. Mais tout basculait après une erreur d’appréciation de l’arbitre.

La suite après cette publicité

Sur un tir manqué du Celta de Vigo, l’arbitre sifflait corner alors que le ballon n’était pas touché. Sur ce même corner, Javier Rodriguez réduisait l’écart après un cafouillage (1-3, 69e). Dans la foulée, Iago Aspas faisait son entrée en jeu. L’international espagnol n’avait besoin que d’une minute pour envoyer un caviar en profondeur sur Williot Swedberg qui relançait la rencontre (2-3, 76e). Aspas, dans tous les bons coups, délivrait ensuite une passe en profondeur sublime en talonnade pour Alvarez qui partait seul au but. Mais Courtois sauvait les siens (78e). Dans une fin de match complètement folle, le Celta de Vigo ne passait pas loin d’égaliser à plusieurs reprises face à une défense madrilène très fébrile. Mais le score ne bougera plus malgré plusieurs occasions des deux côtés. Le Real Madrid prend les 3 points et s’offre l’occasion de rêver jusqu’au bout. Les Madrilènes sont toujours à 4 points du Barça avec un Classico lors de la prochaine journée.