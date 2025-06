Rodez : Waniss Taibi prend la direction de l’Allemagne

Selon nos informations, Waniss Taibi prend la direction de l’Allemagne. Le milieu de terrain de 23 ans va s’engager avec Hanovre 96 pour une durée de quatre ans. Le montant du transfert est estimé à 1 million d’euros fixe, auquel s’ajoutent divers bonus. Rodez, qui détenait encore un an de contrat avec le joueur formé à Saint-Étienne, a également négocié un pourcentage à la revente, preuve d’un deal maîtrisé pour le club aveyronnais.

La suite après cette publicité

Un joli coup pour Rodez à un an de la fin du contrat. En acceptant l’offre allemande, le club sang et or parvient à rentabiliser au mieux la situation contractuelle de Waniss Taibi. Après deux saisons abouties sous les couleurs ruthénoises, le joueur va découvrir un nouveau championnat et poursuivre sa progression dans un club ambitieux de 2. Bundesliga.