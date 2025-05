Lens : l’incroyable but de Zaroury qui plombe l’OL

C’est un énorme coup d’arrêt pour l’OL. A domicile, la formation de Paulo Fonseca s’est inclinée face au RC Lens. Dominateurs, les Lyonnais ont beaucoup tenté dans cette rencontre après le premier but lensois Koyalipou. Et ils pensaient avoir fait le plus dur après l’égalisation de Mikautadze en fin de match.

La suite après cette publicité

Mais voilà, Lens a repris l’avantage en fin de rencontre grâce à un missile de Zaroury. L’ailier marocain, qui avait loupé une grosse opportunité juste avant l’égalisation lyonnaise s’est rattrapé. À plus de 30 mètres, il a envoyé une frappe flottante imparable pour Perri. Avec cette défaite, l’OL connaît un énorme coup d’arrêt dans la course à la C1 et n’a plus le droit à l’erreur.