Les mots forts de John Textor sur l’avenir de l’Olympique Lyonnais !

Le mardi 24 juin 2025 sera une date déterminante pour l’avenir de l’Olympique Lyonnais. Pour le moment rétrogradé administrativement en Ligue 2 sous réserve de son passage devant la DNCG, le club rhodanien devra démontrer au gendarme du football français qu’il pourra répondre aux exigences financières de ce dernier.

La suite après cette publicité

Un moment important pour le club rhodanien, car même si cette décision est révoquée, une interdiction de recrutement et/ou un encadrement de la masse salariale peuvent également intervenir. Loin de cette situation tendue pour le moment, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais, John Textor, profite aux États-Unis avec son autre club Botafogo qui dispute la Coupe du Monde des Clubs.

La suite après cette publicité

Le message confiant de John Textor

Et avant de défier et battre 1-0 le Paris Saint-Germain pour le compte de la 2e journée de la phase de poules de cette compétition, John Textor s’est exprimé publiquement au micro de DAZN. Le dirigeant américain a tenu à se montrer rassurant sur l’avenir de l’Olympique Lyonnais : «oui je suis confiant pour l’OL. Au niveau financier, on a fait des investissements intéressants ces dernières semaines. On est très à l’aise à ce niveau-là maintenant. Le message aux supporters de Lyon ? Ayez confiance en nous, ayez confiance en notre projet.»

«Avec Botafogo, on a eu la meilleure saison du club en 120 ans et pareil avec Crystal Palace. Je sais que la manière de travailler est différente en France, mais on essaye d’avoir le même type de succès avec Lyon. On aspire à battre des équipes telles que le PSG. Cela va se jouer sur le terrain de football et j’aurais la même attitude quand je reviendrai à Lyon», a-t-il poursuivi. Les supporters lyonnais attendront sûrement la décision de la DNCG avant de retrouver leur optimisme.