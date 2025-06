L’OL dévoile son nouveau maillot extérieur 2025-2026

L’Olympique Lyonnais, en collaboration avec adidas, a présenté ce jeudi son nouveau maillot extérieur pour la saison 2025/2026. Conçu pour les équipes masculine et féminine (OL Lyonnes), il rend hommage aux couleurs rouge et bleu emblématiques du club et de la ville de Lyon. Inspirée par les générations de joueurs et joueuses qui ont façonné l’histoire de l’OL, la tunique évoque également l’architecture du Groupama Stadium, notamment ses colonnes colorées et les lignes lumineuses menant à la pelouse. Le col en V apporte une touche d’élégance, sublimée par l’inscription « fiers de nos couleurs » apposée dans le haut du dos.

Pensé pour allier esthétique et performance, ce maillot est confectionné dans une matière premium « engineered » qui offre à la fois légèreté et liberté de mouvement. Ses fines bandes verticales rouges et bleues sont directement intégrées dans le tissu, assurant une finition haut de gamme.

