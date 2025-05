Cet ancien chanteur de l’Eurovision a sorti la madeleine de Proust du supporter de foot

Le groupe de musique "Madame Monsieur" a représenté la France à l’Eurovision. Le "Monsieur" du groupe, c’est Jean-Karl Lucas. Dans la vie de tous les jours, le natif d’Amiens est un dingue de football. Un supporter fidèle du foot français qui a décidé, le 18 avril dernier, de sortir son premier livre «J’y étais» (éditions En Exergue), où il raconte les matches les plus marquants de l’histoire du foot français de 1957 à 2022, à travers les témoignages de ceux qui les ont vécus aussi et qui ont conservé leurs tickets de match. Ces derniers occupent une place importante dans le livre comme l’explique l’auteur de cet ouvrage, interrogé par nos soins cette semaine : «je n’ai aucune nostalgie. La société et le football évoluent. Il y a des matches mythiques avec des tickets mythiques. À l’époque, le billet te faisait rentrer dans le stade. Tu ne rentrais que comme ça. Aujourd’hui, avec les téléphones, tu as ton billet par mail et tu ne le conserves pas plus tard. Les billets, c’était précieux. Quand j’étais gamin, je gardais toujours le billet.» Connu grâce à sa musique, l’artiste de 42 ans a donc voulu retranscrire sa passion pour le ballon rond afin de créer la "madeleine de Proust du supporter". Une autre ambition à travers ce livre est de retransmettre l’émotion des personnes qui ont vécu des matches mythiques : «je suis passionné de foot depuis gamin. Je suis très touché par l’émotion du foot. Ça m’a toujours passionné. Quand on regarde un match de foot, on a souvent l’impression que le temps s’arrête. J’ai voulu faire un livre pour revivre par procuration ces émotions à travers les souvenirs des gens qui y étaient ce jour-là. À travers 32 matches de légende, les finales de Coupe du monde, les grands matches de Coupe d’Europe des clubs français. Ça va jusqu’à la finale de la Coupe du monde 2022. »

Outre cette volonté de transmettre des émotions, il y a également une envie de montrer que le football est avant tout une histoire d’émotions malgré tous les scandales qui pullulent dans le monde du football depuis quelques années. «Je veux partager, explique l’Amiénois. Aujourd’hui, on parle énormément de football, on en parle tout le temps. On en parle beaucoup en négatif avec la violence, les scandales financiers. Je voulais revenir à la base et expliquer que c’est un sport qui rassemble les personnes avant tout. J’avais envie de ça, transmettre aux plus jeunes. Je ne sais pas si les jeunes générations savent que Bastia est allé faire une finale de Coupe d’Europe. Tu allais jouer au fin fond de l’URSS. J’avais envie de montrer à quel point le foot avait évolué. Dans la façon dont les supporters consomment le football aussi. Au Vélodrome, à l’époque, il n’y avait pas d’horloge. C’était un pur divertissement, car tu étais captivé par le match sans avoir de temps à côté. Quand les clubs ouvraient les grilles et il y avait beaucoup plus de personnes que de places. Mon père est rentré au Parc des Princes 2h avant un match du PSG. Il a croisé les joueurs, il a parlé à Luis Fernández 2h avant la finale. Je voulais montrer l’évolution du football. (…) La société change. La seule crainte que j’ai, c’est sur l’émotion. J’ai peur que l’évolution du football nous enlève l’accès à l’émotion. Cette dernière arrive parce que les matches étaient rares. C’était précieux, un match de Coupe d’Europe. La VAR est terrible pour le rapport à l’émotion. J’ai toujours considéré que l’arbitrage fait partie des grandes histoires du football. Les erreurs d’arbitrage s’équilibraient au fil des matches. Quoi qu’on en dise, tout le monde peut aller au stade aujourd’hui. À mon époque, il n’y avait pas beaucoup de femmes et d’enfants. Tout ce que je veux, c’est qu’on garde cette émotion. C’est tout ce qui compte.» Le livre est disponible à la vente en librairie et sur le net depuis le 4 avril dernier.