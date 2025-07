Real Madrid : la réaction à chaud du héros Gonzalo Garcia

Encore une soirée décisive pour Gonzalo Garcia. Le Real Madrid s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs en s’imposant 1-0 contre la Juventus en huitièmes, grâce à un but de l’attaquant de 21 ans. Une nouvelle soirée de rêve pour le canterano donc, qui s’est exprimé devant les caméras de DAZN après le match.

« Je suis très content de marquer un but, mais surtout pour la victoire, pour le travail et pour le passage en quarts de finale. On savait que ça allait être un match intense, qu’on allait monter en puissance pendant la rencontre, mais on a fatigué l’adversaire en le bougeant. On peut dire que oui, je suis un spécialise des buts de la tête, mais je m’en fiche de marquer avec la tête, le genou ou quoi que ce soit. Les comparaisons avec Raul ? Ce sont des grands mots. J’ai partagé deux années avec lui et il m’a beaucoup appris. C’est un honneur d’être comparé à lui », a indiqué le buteur.