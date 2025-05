Monaco : Balogun reste concentré sur l’objectif européen

Dans la course à la Ligue des Champions, l’AS Monaco a dominé l’AS Saint-Étienne (3-1). Grâce à ce succès, les Monégasques reprennent la deuxième place du classement et exercent désormais une pression sur l’OM.

La suite après cette publicité

Un résultat qui a réjoui l’attaquant monégasque Folarin Balogun : « C’est une mission accomplie, on devait rester concentrés sur l’objectif de la Ligue des Champions. Il reste deux matchs, le travail n’est pas fini mais c’était une bonne journée. On avait des blessés, des absents, mais ça ne nous a pas arrêtés. On a été solides et avons bien terminé le match».