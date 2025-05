Ligue 1 : Monaco enfonce Saint-Etienne et reprend la deuxième place

Suite de la 32e journée de Ligue 1 ce soir avec une rencontre palpitante dans le haut et le bas de tableau. Avec la défaite du PSG face à Strasbourg qui est donc remonté à la 4e place, l’AS Monaco devait absolument prendre les trois points face aux Verts pour remonter à la 2e place du classement et surtout mettre la pression sur la concurrence et notamment l’OM. De son côté, l’ASSE, à domicile, devait prendre des points dans sa mission maintien. Car avec une inquiétante 17e place, à un point du barragiste, tous les points sont précieux.

Pour cette rencontre, Adi Hutter décidait de miser sur un 4-4-2 avec un revenant à la pointe de l’attaque. L’homme en forme Mika Biereth était associé à Folarin Balogun qui connaissait une première titularisation depuis décembre. Et tout commençait bien pour les Monégasques avec Akliouche qui ouvrait le score après 2 minutes de jeu. Après une belle passe de Minamino, Caio Henrique centrait en retrait pour Akliouche qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Une entame parfaite pour Monaco qui devait par contre faire avec la blessure de Biereth au quart d’heure de jeu. Ce dernier était remplacé par Embolo. Dans une première période animée, Akliouche manquait de faire le break mais il tombait sur un Larsonneur solide. Les Verts semblaient limités.

Monaco reprend la 2e place

Mais au retour des vestiaires, Saint-Etienne semblait montrer un meilleur visage et l’AS Monaco commençait surtout à déjouer de manière très étonnante. Les coéquipiers de Zakaria laissaient des espaces monstrueux qui profitaient à un joueur comme Zuriko Davitashvili. Le Géorgien avait d’ailleurs l’occasion d’égaliser lorsqu’il se présentait en trois contre un. Mais il faisait le mauvais choix en y allant tout seul plutôt que de servir ses partenaires. De quoi avoir des regrets. Mais l’ancien de Bordeaux est à joueur à part. Quelques minutes plus tard, après avoir mal négocié un 3 contre 1, il décidait d’égaliser tout seul, comme un grand.

Il envoyait un missile dans la lucarne de Koln pour enflammer un Chaudron qui continuait de donner de la voix (1-1, 65e). Il fallait ensuite tenir pour les Verts, mais comme bien souvent cette saison, la défense s’est relâchée. Dans la foulée de cette égalisation, Monaco reprenait l’avantage par l’intermédiaire de Al-Musrati. Sur un ballon mal renvoyé par la défense des Verts, Al-Musrati frappait à l’entrée de la surface adverse. Son ballon, plein axe du but, venait battre un Larsonneur pourtant sur la trajectoire (2-1, 68e). Un but qui réveillait Monaco qui s’était étrangement relâché avant ça. Au final, dix minutes plus tard, Balogun scellait la victoire des siens (3-1, 78e). Le score ne bougera plus. Avec ce succès, Monaco réalise une très belle opération et reprend la deuxième place avec une meilleure différence de buts que l’OM. L’ASSE va devoir se battre jusqu’au bout pour son maintien.