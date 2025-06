Le partenariat historique entre le FC Metz et Génération Foot menacé !

C’est un partenariat désormais iconique du football français. Comme il est parfois courant dans le milieu du football, certains clubs travaillent ensemble pour le développement des joueurs. En 2003, le FC Metz avait signé un partenariat exclusif avec le club sénégalais de Génération Foot, fondé par Mady Touré. Un partenariat anecdotique au moment de sa signature qui est rapidement devenu l’un des plus iconiques du championnat de France. Car au fil des années, Génération Foot s’est imposé comme l’un des meilleurs centres de formation du continent africain.

Et le FC Metz a commencé à récupérer puis lancer de manière régulière les plus grands noms du football sénégalais. La liste est d’ailleurs plus qu’impressionnante. Sadio Mané, Papis Cissé, Pape Matar Sarr, Ismaila Sarr, Lamine Camara, Habib Diallo, Diafra Sakho, tous ont lancé leur carrière au FC Metz avant d’exploser ailleurs. Cette année, le club de Moselle a aussi pu compter sur des joueurs de GF pour remonter en Ligue 1 en s’appuyant sur le talent de Sadibou Sané, Cheikh Sabaly, Pape Amadou Diallo ou encore Idrissa Gueye, Ibou Sané et Ablie Jallow. Preuve d’un partenariat devenu quasiment vital pour le club il lui permet de se développer sportivement et économiquement (avec la revente de joueurs).

Deux clubs anglais et un club saoudien sur le dossier

Le FC Metz se frottait encore plus les mains à l’idée de récupérer prochainement le grand phénomène du foot sénégalais : Amara Diouf. Sensation depuis ses 14 ans, international A sénégalais depuis ses 15 ans, le jeune attaquant affolait l’Europe. Et malgré l’intérêt de Chelsea, du Barça ou encore de Manchester City, le joueur était bien promis au FC Metz en raison de ce partenariat exclusif. Et pourtant, il ne signera pas en France puisqu’à la suite d’un litige, son contrat avec GF courait uniquement jusqu’en 2025. Et il a donc décidé de signer, libre, au Fenerbahçe à sa majorité jusqu’en 2026.

Une première mauvaise nouvelle pour le FC Metz qui pourrait s’accompagner d’un autre petit séisme. Selon nos informations, le partenariat avec le FC Metz (prolongé jusqu’en 2033 il y a 2 ans) pourrait être rompu plus tôt que prévu. Deux gros clubs anglais ont manifesté leur intérêt pour récupérer rapidement ce partenariat tout comme un club saoudien qui est prêt à mettre plus d’argent sur la table pour devancer la concurrence. Reste à savoir si cela ira au bout surtout contractuellement, mais le FC Metz peut craindre le pire dans ce dossier.