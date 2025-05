Monaco : Adi Hutter donne des nouvelles de Mika Biereth

Ce samedi, l’AS Monaco s’est imposé sur la pelouse de l’ASSE (3-1). Une victoire très importante dans la course à la Ligue des champions avec cette deuxième place. Mais les Monégasques ont perdu Mika Biereth après 15 minutes face aux Verts. Une grosse perte surtout quand on connaît sa forme depuis qu’il a débarqué sur le Rocher. Après la rencontre, le coach Adi Hütter a donné quelques nouvelles de son attaquant au micro de DAZN.

«Sa blessure ? On verra, c’est triste, il est tombé sur l’adversaire, il s’est fait mal et c’était impossible de continuer à jouer pour lui. On verra sa durée d’indisponibilité, je ne sais pas. On verra après l’IRM s’il est prêt pour jouer les deux derniers matches.»