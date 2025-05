Franck Ribéry renonce au match des 125 ans de l’OM

Franck Ribéry manquera à l’appel ce soir. Attendu pour participer à la grande soirée organisée ce vendredi pour célébrer les 125 ans de l’OM, l’ancien international français a finalement annoncé son absence dans l’après-midi sur les réseaux sociaux. Pour rappel, un match de légendes est prévu, avec la présence d’anciennes gloires du club comme Samir Nasri, Didier Drogba, Mamadou Niang, Jean-Pierre Papin, Basile Boli, Eric Di Meco, Marcel Desailly, Robert Pirès ou Djibril Cissé.

«Chers supporters, je tenais à vous écrire ce petit mot pour vous dire que malheureusement, je ne pourrai pas être présent ce vendredi pour célébrer les 125 ans du club. Je me faisais une joie de revenir au Vélodrome afin que nous fêtions cet anniversaire tous ensemble, mais pour des raisons personnelles, je ne suis pas en mesure de me déplacer actuellement et je dois surtout rester auprès des miens. Je ne pourrai pas être des vôtres physiquement, mais mon cœur y sera. Je vous souhaite une merveilleuse fête,à la hauteur de ce très grand club, et, comme toujours : Allez l’OM », a-t-il écrit sur son compte X.