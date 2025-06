Naples tombe d’accord avec Noa Lang, courtisé par l’OM

Champion d’Italie, Naples continue son mercato XXL. Pour faire plaisir à Antonio Conte, les Partenopei ont accordé une enveloppe mercato considérable, aux alentours de 200 M€, dont l’utilisation a d’abord servi à boucler la signature de Kevin de Bruyne. Mais le club napolitain souhaite également boucler l’arrivée d’un ou deux ailiers cet été, lui qui avait été annoncé proche de l’OM pendant un temps. Deux premiers noms avaient alors émergés : Noa Lang (PSV Eindhoven) et Eliesse Ben Seghir (AS Monaco).

Et selon Sky Sports, un accord a été trouvé avec Noa Lang (26 ans). Le joueur néerlandais est d’accord pour rejoindre les Champions d’Italie et avait fait de Naples un de ses objectifs. L’opération s’élèvera à environ 28 millions d’euros si un accord de principe est trouvé, mais outre Noa Lang, Naples suit également Jadon Sancho, Dan Ndoye et Federico Chiesa, avec qui il y a eu de nouveaux contacts. L’objectif est de faire deux recrutements offensifs.