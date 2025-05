Le gros tacle d’Iago Aspas au Real Madrid

Depuis plusieurs semaines, voire mois, le Real Madrid est en pleine guerre contre l’arbitrage espagnol. Le point culminant de cette lutte a bien entendu été atteint samedi dernier lors de la finale de la Coupe du Roi, que les Merengue ont menacé de ne pas jouer suite à la conférence de presse des arbitres d’avant-match, durant laquelle ils ont été indirectement visés, sans parler de la folie qui s’est emparée d’Antonio Rüdiger en fin de prolongations. Ce dimanche, la Maison Blanche retrouvera la Liga, la dernière compétition dans laquelle elle est encore en course, et recevra le Celta de Vigo à cette occasion. Iago Aspas, illustre joueur des Galiciens, a donné une interview pour AS à quelques jours de la rencontre. Interrogé sur les polémiques arbitrales entourant les Merengue, le gaucher a répondu sans détour.

Le Real Madrid et le Celta s’étaient croisé en quart de finale de Coupe du Roi cette saison. Un match perdu 5-2 en prolongations, sans Iago Aspas, blessé, et qui semble particulièrement amer des décisions prises par l’homme en noir ce soir là : c’était un match diffusé en clair et chacun peut tirer ses propres conclusions… Eh bien, vous les avez vues sur les réseaux sociaux, je les ai postées là-bas. Il y a eu certaines décisions avec lesquelles, en tant que supporter du Celta, je ne suis pas d’accord, mais les supporters du Real Madrid les verront différemment. Deux semaines plus tard, les Madrilènes avaient crié au scandale après un match de championnat contre l’Espanyol Barcelone, durant lequel Kylian Mbappé avait été victime d’un horrible tacle par derrière commis par Carlos Romero. Et Aspas a visiblement été décontenancé par cette réaction, y voyant sûrement beaucoup de culot : « cela m’a fait rire, que puis-je dire d’autre. » Jesús Gil Manzano, qui sera au sifflet au Bernabéu ce week-end, risque d’avoir une lourde pression sur les épaules.