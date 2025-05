PSG : Warren Zaïre-Emery est déjà tourné vers Arsenal

Invaincu tout au long de la saison, le PSG est en train de se laisser aller ces dernières semaines en Ligue 1. En effet, battu la semaine passée à domicile contre Nice (1-3), le club de la capitale a encore été battu ce samedi sur la pelouse de Strasbourg (2-1). Mais pour les Parisiens, l’essentiel est ailleurs cette semaine. Vainqueurs d’Arsenal lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions ce mardi, les Parisiens sont déjà tournés vers le match retour face aux Gunners ce mercredi. C’est ce qu’a tenu à expliquer à l’issue du revers à Strasbourg au micro de DAZN :

«Je pense qu’on a fait le nécessaire tout au long de la saison. On les a tous joués de la même manière. C’est pourquoi qu’on a été invaincus avant les deux derniers matches. On sait que c’est dur et il ne faut pas le banaliser. On n’a pas fait un mauvais match. On est revenus au score et on a tout donné ce soir. On n’était pas tourné vers Arsenal. On a tout donné. Il faut continuer mercredi et tout faire pour se qualifier.»