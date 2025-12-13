Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

PSG : Senny Mayulu forfait de dernière minute contre Metz

Par Kevin Massampu
1 min.
Senny Mayulu sous les couleurs du PSG. @Maxppp
Metz PSG
betclic
1 10.0 N 6.75 2 1.26 Bonus 100€

Le Paris Saint-Germain a l’occasion de reprendre provisoirement la première place de la Ligue 1, en cas de victoire à Metz, ce samedi soir. Pour cette rencontre, Luis Enrique a fait appel à un groupe de 20 joueurs, avec notamment Lucas Chevalier et Lucas Beraldo de retour dans le groupe, ou encore Désiré Doué, entré en jeu à Bilbao, en milieu de semaine. Néanmoins, l’entraîneur ibérique devra faire sans Senny Mayulu, absent de dernière minute.

La suite après cette publicité

D’après Le Parisien, le jeune Titi parisien est diminué par un virus, le forçant ainsi à rester à l’hôtel dans lequel logent les Parisiens. Titulaire sur la pelouse de San Mamés en Ligue des Champions, mercredi, Mayulu a disputé 17 rencontres cette saison avec le club de la capitale (1099 minutes, trois buts et deux passes décisives). Après Ousmane Dembélé, forfait en C1 suite à une grippe, c’est un deuxième élément de l’attaque parisienne qui doit déclarer forfait suite à une maladie.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Senny Mayulu

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Senny Mayulu Senny Mayulu
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier