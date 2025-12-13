PSG : Senny Mayulu forfait de dernière minute contre Metz
Le Paris Saint-Germain a l’occasion de reprendre provisoirement la première place de la Ligue 1, en cas de victoire à Metz, ce samedi soir. Pour cette rencontre, Luis Enrique a fait appel à un groupe de 20 joueurs, avec notamment Lucas Chevalier et Lucas Beraldo de retour dans le groupe, ou encore Désiré Doué, entré en jeu à Bilbao, en milieu de semaine. Néanmoins, l’entraîneur ibérique devra faire sans Senny Mayulu, absent de dernière minute.
D’après Le Parisien, le jeune Titi parisien est diminué par un virus, le forçant ainsi à rester à l’hôtel dans lequel logent les Parisiens. Titulaire sur la pelouse de San Mamés en Ligue des Champions, mercredi, Mayulu a disputé 17 rencontres cette saison avec le club de la capitale (1099 minutes, trois buts et deux passes décisives). Après Ousmane Dembélé, forfait en C1 suite à une grippe, c’est un deuxième élément de l’attaque parisienne qui doit déclarer forfait suite à une maladie.
