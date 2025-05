Real Madrid : Rodrygo absent du groupe contre le Celta de Vigo

En difficultés ces dernières semaines, notamment lors du quart de finale de Ligue des Champions contre Arsenal ou lors de la finale de Coupe du Roi contre le Barça, Rodrygo va pouvoir se reposer. L’ailier brésilien n’est pas dans le groupe merengue qui affrontera le Celta Vigo ce dimanche après-midi (14h00). Selon DAZN Espagne, le Madrilène est touché par un rhume et est fiévreux. Les quatre attaquants sélectionnés sont donc Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Endrick et Brahim Diaz.

A noter la présence de nouvelles têtes en défense. En effet, les jeunes Ramon Jacobo et Yusi ont été appelés dans le groupe, et pourraient connaitre leurs premières minutes sous le maillot du Real Madrid en professionnels, à 19 ans. Le seul secteur qui ne semble pas décimé est le milieu de terrain, où l’on retrouve les stars madrilènes Modric, Bellingham, Tchouaméni et Valverde.