Real Madrid-PSG : Kylian Mbappé annoncé titulaire

Demain soir, le Real Madrid va défier le PSG, champion d’Europe en titre, en 1/2 finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Un match forcément particulier pour Kylian Mbappé (26 ans) qui va retrouver son ancien club pour la première fois depuis son départ pour Madrid il y a maintenant un an. Forfait au début du tournoi en raison d’une gastro-entérite aiguë, le Français est de mieux en mieux physiquement, lui qu’on a vu jouer quelques minutes face à la Juventus et au Borussia Dortmund.

Mais tout le monde attend de savoir à présent si le champion du monde 2018 débutera ou non face au club de la capitale. Dans la nuit, le journaliste Edu Aguirre, qui suit le Real Madrid au quotidien pour l’émission El Chiringuito. Selon lui, KM9 a récupéré à 100% et il sera titulaire face à Paris. Cela n’a aucun sens pour les Merengues de laisser sur le banc leur star pour un match si important, a ensuite précisé le journaliste. Le capitaine des Bleus sera fixé après une ultime discussion avec Xabi Alonso, qui tranchera ensuite.

