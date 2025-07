Real Madrid : Kylian Mbappé est déterminé à prendre sa revanche face au PSG

C’est le rendez-vous que tout le monde attend depuis un an. Ce mercredi, le PSG et le Real Madrid s’affrontent en demi-finale de la Coupe du Monde des Cubs. L’été dernier, Kylian Mbappé a quitté en eau de boudin le Paris Saint-Germain pour rejoindre le club de ses rêves, le Real Madrid. Un choix mûrement réfléchi du côté du joueur, déterminé à aller en Espagne pour enfin gagner des titres importants avec l’un des clubs les plus mythiques de l’histoire. Finalement, un an plus tard, la donne a changé.

Après une première saison mouvementée à Madrid, le Bondynois n’a pas gagné de titres majeurs et s’est contenté d’une Supercoupe d’Europe et d’une Coupe Intercontinentale. Un bilan insuffisant pour un tel compétiteur qui aspire désormais à remporter la Coupe du monde des clubs cet été pour enfin remporter son premier trophée majeur avec la Maison Blanche. Pour y parvenir, le champion du monde 2018 va devoir évincer le Paris Saint-Germain ce mercredi en demi-finale de la compétition. Des retrouvailles attendues depuis belle lurette et qui vont se dérouler dans des conditions assez bizarres, entre respect et profonde volonté de revanche sportive.

Kylian Mbappé veut récupérer son trône

De son côté, la presse espagnole en est certaine : le joueur formé à l’AS Monaco n’est pas là pour enfiler des perles face à son ancien club. Ayant quitté la capitale par la petite porte et souvent vilipendé par ses anciens supporters, Mbappé aspire à faire taire ses détracteurs, selon Marca. Le quotidien madrilène affirme que le numéro 9 du Real souhaite réaliser sa première grande prestation sous les ordres de Xabi Alonso. Limité par une gastro depuis le début du tournoi, l’ancien pensionnaire de l’INF Clairefontaine pourrait ainsi être titularisé pour la première fois après son sublime but face à la Juventus Turin. Le média ibérique affirme que Mbappé profitera de cette rencontre pour marquer les esprits et montrer qu’il est capable de battre son ancien club pour réaliser une grande saison par la suite.

De son côté, nos confrères de RMC Sport se montrent plus mesurés. Ne cachant pas les velléités de revanche qui animent le champion du monde 2018, le média français explique que les relations se sont dernièrement adoucies entre le PSG et Kylian Mbappé. Le retrait de sa plainte pour harcèlement moral ce lundi, à la surprise générale, a contribué à cet apaisement et cette volonté de déplacer la revanche uniquement sur le volet sportif. En ce sens, une source explique au sein du club que personne n’a jamais mal parlé de Kylian Mbappé depuis son départ. Et alors que l’attaquant de 26 ans s’apprête à retrouver de nombreux amis, il va également retrouver Nasser Al-Khelaïfi. Malgré une relation tumultueuse par le passé, une poignée de main solennelle pourrait avoir lieu ce mercredi au MetLife Stadium et cela va dans le sens du réchauffement des relations avec le père de Kylian Mbappé, qui a, selon RMC, assisté à la rencontre entre les Franciliens et l’Inter Miami depuis la loge des VIP du PSG. Vous l’aurez compris, entre sentiment de revanche et respect, les retrouvailles entre le PSG et Kylian Mbappé s’annoncent mystérieuses…

