PL : Ipswich accroche Everton, Leicester dompte Southampton

Ce samedi après-midi, le multiplex de Premier League ne comptait que deux rencontres. Condamné à la descente en Championship, Ipswich se déplaçait sur la pelouse d’Everton pour aller s’offrir éventuellement une victoire de prestige face à des Toffees qui n’avaient rien à jouer en cette fin de saison. Finalement, la rencontre a été assez spectaculaire entre deux équipes jouant crânement leurs chances.

En première période, les joueurs de Liverpool ont rapidement pris le large avec deux buts inscrits par Beto et McNeil (2-0, 31e). Et alors que Julio Enciso a réduit la marque avant la pause (2-1, 41e), le promu a arraché le nul en fin de rencontre grâce à George Hirst (2-2, 79e). Dans le même temps, Leicester a battu Southampton (2-0) grâce à des buts de Jamie Vardy et Jordan Ayew.