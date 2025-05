PL : le geste fou de Jamie Vardy avec l’arbitre

C’est une scène particulièrement cocasse que nous ont offert Leicester et Southampton ce samedi après-midi. Les Foxes reçoivent les Saints dans leur King Power Stadium, et mènent 2-0 à la mi-temps. Si rien de spécial n’est à signaler dans le résultat, c’est Jamie Vardy qui est venu un peu épicer cette rencontre, auteur d’un geste assez amusant avec l’arbitre, en plus de son but.

La suite après cette publicité

Alors que monsieur Webb s’est effondré après un contact avec Jordan Ayew, l’avant-centre s’est alors approché de l’homme en noir, utilisant son sifflet pour signaler la « faute » de son adversaire sur l’officiel. Un nouvel épisode insolite offert par l’Anglais, qui a annoncé quitter Leicester à la fin de la saison.