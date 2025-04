Jamie Vardy quitte Leicester

C’est décidément une saison que les supporters de Leicester voudront oublier. 19e de Premier League à cinq journées de la fin, les Foxes sont déjà certains d’évoluer en Championship l’an prochain. Mais cela se fera sans Jamie Vardy. Sur X, l’écurie britannique a publié une vidéo de l’avant-centre, face caméra, faisant ses adieux au club où il aura passé treize ans, accompagnée du message « Goodbye to the GOAT ».

La suite après cette publicité

Vardy restera comme l’une des figures les plus marquantes de l’histoire de Leicester. Grand artisan de la montée en Premier League lors d’exercice 2013/2014, il avait atteint les sommets deux ans plus tard, remportant le titre à la surprise générale, et formant un duo immense avec Riyad Mahrez.