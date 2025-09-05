Menu Rechercher
Strasbourg : Sekou Mara file en prêt à l’AJA

Par Sebastien Denis
1 min.
Sekou Mara avec Strasbourg @Maxppp

Si le mercato estival est terminé en Ligue 1, les clubs de l’élite peuvent encore malgré tout recruter un nouveau joueur en attendant le mercato hivernal. Mais celui-ci doit obligatoirement jouer en France et être titulaire d’une licence de la FFF pour la saison en cours. C’est le cas de Sekou Mara, l’attaquant de Strasbourg.

Comme nous l’évoquions ce jeudi, l’ancien Bordelais a été rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants au sein du club alsacien et voulait quitter Strasbourg pour retrouver du temps de jeu. Si Anderlecht et le FC Bâle ont tenté leur chance, c’est du côté de l’AJA qu’il va atterrir. Sekou Mara (23 ans), sous contrat avec Strasbourg jusqu’en juin 2029, va être prêté sans option d’achat au sein du club icaunais. Il est attendu dans les prochaines heures à Auxerre.

