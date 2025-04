Ligue 1 : l’OGC Nice s’incline contre Nantes et loupe le podium

Pour cette ouverture de la 28e journée de Ligue 1, l’OGC Nice avait un très gros match à aller gagner sur sa pelouse de l’Allianz Riviera contre le FC Nantes. Car pour le GYM, un joli succès leur permettrait de prendre provisoirement la deuxième place du Championnat, alors qu’en revanche, une défaite pourrait les laisser hors du top 5 à l’issue du week-end. Sans Bard et Dante suspendus, Diop et Ndombele forfaits, Franck Haise devait composer une formation compétitive pour aller chercher une victoire cruciale.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Nice 47 28 +17 13 8 7 52 35 13 Nantes 30 28 -14 7 9 12 33 47

Mais la pression de la rencontre a, semble-t-il, perturbé les Aiglons. Sur une première offensive de Simon, le Nigérian servait en retrait Douglas Augusto, qui lâchait une superbe frappe sans contrôle du pied gauche pour aller ouvrir le score (1-0, 11e). Coup sur coup, l’OGC Nice a bien réagi grâce à un beau mouvement de Boudaoui pour Abdi, qui égalisait quelques instants plus tard (1-1, 14e). Et par la suite, il fallait un grand Lopes pour empêcher Nice de prendre l’avantage (19e, 21e et 25e).

Anthony Lopes étincelant

Car Nantes a tenu et a même fait mieux. Après un corner mal détourné par la défense nantaise, Abline pouvait reprendre une frappe de Simon mal dégagée et redonner l’avantage aux Canaris depuis la gauche de la surface (2-1, 38e). Un but qui a mis un sacré coup au moral du GYM juste avant le retour aux vestiaires. Et après la pause, Lopes a fait le show pour conserver le score et dégouter les Niçois, d’abord devant Clauss (60e), puis devant Bouanani (70e).

La suite après cette publicité

Nice tentait ensuite de se précipiter vers le but adverse durant la fin de match, mais se frottait toujours à la belle défense nantaise et au dernier rempart Lopes, décisif dans les derniers instants (90e+1). Car malgré une nette domination en fin de partie, le GYM n’aura jamais réussi à se procurer une occasion franche, s’incline donc sur sa pelouse, et réalise donc une terrible opération, avant un déplacement périlleux à Strasbourg la semaine prochaine. Nantes, qui a réalisé le coup parfait, a sans doute validé sa place en Ligue 1 la saison prochaine.