Gains de la Ligue des Champions : le PSG a touché le jackpot, Lens s’en sort très bien !

L’UEFA vient de publier le rapport financier de la saison 2023/2024. Un document dans lequel l’instance dirigeante dévoile les sommes perçues par les 32 clubs engagés dans la dernière version de la Ligue des Champions avant le passage à 36 cette saison. Pour rappel, chaque équipe qualifiée pour l’ancienne version de la C1 touchait une base de 15,64 M€. À cela s’ajoutent les primes liées au coefficient UEFA, au market pool (revenus liés au marketing et aux droits TV), puis arrivent les sommes versées en fonction des performances en phase de poules, puis lors de la phase à élimination directe.

La suite après cette publicité

Sacré pour la quinzième fois de son histoire, le Real Madrid est sans surprise l’équipe qui a touché le plus d’argent. Les Merengues ont engrangé pas moins de 138,795 M€. La Casa Blanca est, à égalité avec Manchester City, la formation qui a perçu le plus gros montant lors de la phase de poules (18,284 M€). Madrilènes et Mancuniens devancent le Bayern Munich (16,167 M€) et l’Atlético de Madrid (14,049 M€). Le Paris Saint-Germain, qui était tombé dans le groupe de la mort avec l’AC Milan, le BVB et Newcastle), n’arrive qu’en treizième position, tout comme l’AC Milan, Copenhague et Lens (7,955 M€).

La suite après cette publicité

Le PSG écrase tout le monde au market pool

Cependant, malgré sa phase de groupes moyenne, Paris est le deuxième club de l’édition 2023/2024 de la C1 à avoir touché le plus d’argent avec 122,444 M€. Si les Rouge et Bleu ont perçu ce montant XXL, c’est grâce à leur parcours (éliminé en demi-finale par le BVB). Si la phase de poules n’a rapporté « que » 7,955 M€, la phase à élimination directe a permis aux Franciliens de toucher 32,7 M€. Mais là où le PSG a fait très fort, c’est avec le market pool. Les champions de France ont écrasé toute l’Europe avec 34,148 M€ d’encaissés. Même le Real Madrid a touché beaucoup moins (14,311 M€).

Autre club français engagé dans la compétition, le RC Lens a touché un total de 48,369 M€, soit le 21e club (sur 32) le mieux rémunéré. Les Sang et Or ont, en plus de la base de 15,64 M€ et des 7,955 M€ en phase de poules, 21,986 M€ en market pool. Enfin, pour compléter le classement des clubs les plus gâtés, le Borussia Dortmund, finaliste de l’épreuve, est troisième (120,748 M€) et le FC Barcelone n’est que sixième (98,394 M€). À noter que l’équipe ayant touché le moins d’argent est le Royal Antwerp (Anvers), qui se trouvait dans la poule du Barça, de Porto et du Shakhtar Donetsk. Les Belges n’ont engrangé « que » 21,858 M€.

La suite après cette publicité

Le top 10 des clubs les mieux rémunérés dans l’édition 2023/2024 de la Ligue des Champions :