Les révélations ahurissantes de Brandon Williams sur sa carrière

Semblant être promis à un avenir doré, Brandon Williams a connu une chute brutale après des débuts prometteurs à Manchester United. Révélé sous Ole Gunnar Solskjaer, l’Anglais s’est retrouvé miné par les blessures, et les prêts à Norwich puis Ipswich, avant son départ libre de United, l’ont plongé dans l’ombre. Dans un épisode du podcast The Fozcast, il confie avoir envisagé de tout arrêter : « je ne pensais même pas que je m’entraînerais maintenant, je pensais que ce serait fini avec le football. Mais être de retour maintenant, regarder le football, ça me fait mal. Je veux juste être là, dans le vestiaire, dans le bus. »

Son retrait n’était pas qu’une question de forme. Williams évoque des trahisons, une rupture avec ses proches, et un isolement profond. Seul Mick Farrell, psychologue à United, venait encore frapper à sa porte au plus fort de la tempête : « c’était sombre… je ne sortais plus du lit, je ne parlais à personne. Beaucoup de gens se souciaient de moi, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. J’avais besoin de cette pause pour tout intégrer, pour me retrouver. » Reste désormais à savoir si le joueur de 24 ans parviendra à relancer sa carrière.